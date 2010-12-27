В Петербурге задержалось прибытие нескольких поездов

Пассажирам пришлось подождать прибытия рейсов из Воронежа, Новороссийска, Волгограда и других городов.

Как рассказали Piter.TV очевидцы, в воскресенье, 21 июля, на Московском вокзале массово задерживается отправление и прибытие поездов. В частности, с опозданием от 15 минут до двух часов в Петербург приезжают поезда из Москвы, Волгограда, Астрахани, Костромы и других городов.

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, накануне утром на станции "Санкт-Петербург - Товарный - Московский ОЖД" была найдена техническая неисправность. Она и стала причиной сбоя в движении поездов.

"Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства" - отметили в пресс-службе.

Фото: оф. сайт Московского вокзала