В Красносельском районе мотоциклист врезался в коляску с ребенком

На месте происшествия дежурит скорая. О состоянии малыша, на данный момент, не сообщается.

Утром 18 апреля на Юго-Западе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста, который, по словам очевидцев, задел коляску с ребенком.

Инцидент произошел за пешеходным переходом на проспекте Маршала Жукова около дома 35. Мотоцикл прижало между двумя легковушками. Также пользователи соцсетей рассказали, что на данном участке не работал светофор. Молодой человек на мотоцикле ехал в пробке между машинами, когда люди переходили дорогу. По непроверенной информации очевидцем, водитель двухколесного транспортного средства врезался в коляску, в которой находился малыш 3-4 лет.

Другая очевидица случившегося добавила, что около места ДТП стоит и плачет женщина. Автомобилисты заметили, что на переходе пешеходы часто отличаются невнимательностью. На место происшествия прибыла скорая, около которой стоит детская коляска. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург