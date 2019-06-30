В России начали производство С-500

ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал о начале производства новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Об этом сообщили РИА "Новости".

По словам руководителя корпорации, новый комплекс будет производиться в первую очередь для армии и не будет продаваться.

С-500 имеет радиус поражения 600 километров. Система способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также имеет возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы.