В центре Петербурга перекроют дороги из-за мощей Александра Невского: схема объезда

На два дня введут ограничения движения в центре Северной столицы из-за крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского на сутки перекроет движение в центре Петербурга. В связи с мероприятием Петербургской епархии Русской Православной Церкви движение начнут перекрывать уже в понедельник, 11 сентября, вечером. Продлятся они до вечера вторника.

С восьми вечера 11 сентября до восьми вечера 12 сентября полностью закроют проезд по площади Александра Невского от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского. Кроме того, будут закрыты сам Чернорецкий переулок и Тележная улица.

С семи вечера 11 сентября до 11.30 12 сентября закроют также площадь Александра Невского от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой, а также переулок Сергея Тюленина.

Во вторник, 12 сентября, с 10.30 до 13.00 будет перекрыт Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского, а также на площади Александра Невского. Но закрыт проезд будет не все время, а лишь по мере продвижения колонны.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил схему, по которой водители могут объехать закрытые участки.