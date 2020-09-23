Участница сборной Ленобласти по горнолыжному спорту заняла первое место во Всероссийских соревнованиях

Накануне золотую медаль соревнований завоевал спортсмен из Всеволожского района Глеб Романюк.

В четверг, 16 декабря, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что участница сборной команды региона по горнолыжному спорту Валерия Шибитова заняла 1 место Всероссийских спортивных соревнованиях в Республике Башкортостан в дисциплине слалом-гигант среди девушек.

Девушка воспитывается в Спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу Приозерского района.

Отмеяается, что соревнования по горнолыжному спорту "Приз МС Р.Шайхлисламова" проходят на горнолыжном курорте "Мраткино" в Республике Башкортостан. Спортсменка стала лучшей среди девушек 12-13 лет.

Спортсменка Александра Громова, также воспитанница школы Приозерского района, заняла 5 место.

Накануне золотую медаль соревнований завоевал спортсмен из Всеволожского района Глеб Романюк.

Благодаря победе спортсмены получают возможность принять участие в Международных спортивных соревнованих по горнолыжному спорту "Тополино (Trofeo Topolino)", которые пройдут в следующем году в Италии.

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