Ленобласть наполняет архив воспоминаний детей войны

Акция "Мое детство – война" стартовала в 2020 году и завершилась победой учеников Сертоловской гимназии.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что ученики Сертоловской гимназии победили в акции "Мое детство – война", в рамках которой молодые люди собирали воспоминания детей войны города Сертолово, обрабатывали, записывали видео- и аудио версии.

Акция началась в 2020 году. Отмечается, что медиа-центр гимназии в Сертолово стал лучшим в Северо-Западном федеральном округе. За полтора года был создан видеоархив, содержащий воспоминания более трех тысяч человек, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

В наполнении архива приняли участие жители 54 регионов страны.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти, Pexels