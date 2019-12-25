ООО "Серна" поддержало идею открытого диалога с родителями и СМИ

Наталия Сорокина, генеральный директор ООО "Серна", отметила, насколько важно не только вкусно кормить детей, но и поддерживать отрасль питания в целом.

Коммерческий оператор питания ООО "Серна" организовал мероприятие, посвящённое обеспечению школьников питанием. На встрече в школе №135 присутствовали представители канала "78" и администрации Выборгского района. Так комбинат показал готовность к открытому диалогу с родителями, СМИ и администрацией города.

Мы – коммерческий оператор, однако считаем необходимым не только эффективно вести свою деятельность, вкусно кормить юных петербуржцев, но и поддерживать развитие отрасли социального питания в городе. генеральный директор ООО "Серна" Наталия Сорокина

Организаторы встречи устроили мастер-класс для детей по приготовлению полезных десертов. По мнению представителей "Серны", подобные уроки должны выработать у школьников приверженность правильному питанию. Это далеко не первый урок, организованный ООО "Серна" для школьников. В апреле этого года комбинат провел пять аналогичных мастер-классов.

Такие мероприятия положительно влияют на сферу социального питания в городе и выстраивают открытые отношения между поставщиками, администрацией, журналистами и родителями школьников.

Также отметим, что ранее руководитель Управления социального питания Алексей Барабанщиков представил новый, единый стандарт организации питания, направленный на обеспечение сбалансированного и безопасного рациона для школьников.