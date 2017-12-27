Нужна увязка двух законов: закупки и безопасность

Андрей Кутепов подготовил к внесению в Государственную Думу проект изменений к закону о закупках.

Законопроект направлен в первую очередь на устранение противоречий между законом «О транспортной безопасности» и законом «О закупках».

Автор законопроекта Андрей Кутепов считает: « Наша задача - разрешить возникшие правовые коллизии. С одной стороны обеспечить прозрачность закупок метрополитенов, а с другой стороны выполнить требования закона о транспортной безопасности»

Стоит напомнить, что 25 сентября прошлого года на площадке Совета Федерации был проведен круглый стол по вопросам увязки двух федеральных законов. Его участниками стали представители от метрополитенов России, Минтранса, Министерства финансов и других ведомств. Основное обсуждение - оснащения метрополитенов системами обеспечения безопасности и тревожной сигнализации.

«З акон о закупках имеет ряд недостатков в части размещения конфиденциальной информации в единой информационной системе в полном объеме. Размещение в открытом доступе проектно-сметной и технической документации может привести к возникновению угрозы безопасности пассажиров. Но, отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме в единой информационной системе нарушает нормы Закона о закупках и содержит признаки административного правонарушения», - сообщает сенатор.

По результатам круглого стола были разработаны рекомендации, которые направлены в Государственную Думу, Правительство РФ, профильные министерства и ведомства.

Андрей Кутепов считает: «Наша работа как законодателей в этом вопросе заключается в том, чтобы принимая каждую новую поправку или дополнение в федеральное законодательство рассматривать это комплексно. Мало того, что комплексно должны взаимодействовать структуры, важно комплексно подходить и к изменению законов».

Для решения проблемы, связанной с необходимостью исключения из открытого доступа проектной, проектно-сметной документации и иных сведений, содержащихся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, законопроектом вносятся изменения о предоставлении Правительству РФ определять в сфере транспортной безопасности перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежать размещению в единой информационной системе.

Указанный законопроект актуален для всех унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в транспортной сфере.