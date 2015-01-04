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Новую версию песни «Трава у дома» записали к 650-летию Калуги

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В сети опубликовали новую версию знаменитой песни "Трава у дома", созданную к 650-летию Калуги. В записи приняли участие горожане и жители области. Запись была создана в рамках проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, целью которого является объединения артистов со всего мира. 

Калуга, прекрасный город с богатой историей, в которой уникальным образом соединились вековые традиции и самые смелые и революционные идеи, в 2021 году отпраздновал юбилей - ему исполнилось 650 лет. Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ поздравляет калужан с этой знаменательной датой и желает Калуге успехов и процветания, - 
говорится в сообщении

Авторы рассказали, что выбрали композицию, основываясь на роли Калуги в освоении космоса. В 2009 году композиция группы Земляне "Трава у дома" получила статус "официального гимна российской космонавтики. 

Видео: YouTube / #МУЗЫКАВМЕСТЕ

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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