Новую версию песни «Трава у дома» записали к 650-летию Калуги

В сети опубликовали новую версию знаменитой песни "Трава у дома", созданную к 650-летию Калуги. В записи приняли участие горожане и жители области. Запись была создана в рамках проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, целью которого является объединения артистов со всего мира.

Калуга, прекрасный город с богатой историей, в которой уникальным образом соединились вековые традиции и самые смелые и революционные идеи, в 2021 году отпраздновал юбилей - ему исполнилось 650 лет. Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ поздравляет калужан с этой знаменательной датой и желает Калуге успехов и процветания, -

говорится в сообщении

Авторы рассказали, что выбрали композицию, основываясь на роли Калуги в освоении космоса. В 2009 году композиция группы Земляне "Трава у дома" получила статус "официального гимна российской космонавтики.

Видео: YouTube / #МУЗЫКАВМЕСТЕ