За нового главу Петербурга смогут проголосовать "мобильные избиратели"

В Смольном внесли предложение о новом подходе к голосованию на выборах в Северной столице.

В Смольном подготавливают документ, который позволит узаконить систему "мобильный избиратель", а также выдвижение кандидата на выборы не от политической партии. Проект уже подписан врио губернатора Александром Бегловым. В ближайшее время инициатива Правительства города будет рассмотрена на собрании ЗакСа.

Кроме этого, в документации будет закреплена отмена досрочного голосования -нынешней альтернативы "мобильного избирателя". В будущем проголосовать за нового градоначальника местные жители смогут, находясь в других регионах страны. Чиновники не исключают сохранение старой системы на муниципальных выборах.

Отметим, что законопроект разработан при участии представителей городской избирательной комиссии. Специалисты учли опыт президентских выборов в 2018 году и рекомендации профильного ведомства.

Фото: Piter.tv