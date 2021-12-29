Новое здание следственного отдела по Московскому району сдали в эксплуатацию

Завтра Следственный комитет отпразднует 11 лет создания.

В пятницу, 14 января, новое здание следственного отдела по Московскому району на Краснопутиловской улице, 50 сдали в эксплуатацию.

По словам губернатора Александра Беглова, Петербург помогает Следственному комитету, выделил средства и подобрал помещение. В помещении более тысячи квадратных метров, есть все необходимое для работы порядка 20 человек по Московскому району.

В субботу, 15 января, комитету по Московскому району исполнится 11 лет.

Само здание построили в 1962 году как типовой торговый центр. В 2020-2021 годах там сделали капитальный район.

Фото: Следственный комитет РФ