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Новое здание следственного отдела по Московскому району сдали в эксплуатацию
Сегодня, 13:13
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Новое здание следственного отдела по Московскому району сдали в эксплуатацию

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Завтра Следственный комитет отпразднует 11 лет создания.

В пятницу, 14 января, новое здание следственного отдела по Московскому району на Краснопутиловской улице, 50 сдали в эксплуатацию. 

По словам губернатора Александра Беглова, Петербург помогает Следственному комитету, выделил средства и подобрал помещение. В помещении более тысячи квадратных метров, есть все необходимое для работы порядка  20 человек по Московскому району.

В субботу, 15 января, комитету по Московскому району исполнится 11 лет.

Само здание построили в 1962 году как типовой торговый центр. В 2020-2021 годах там сделали капитальный район.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: московский район, недвижимость, новое здание следственного отдела
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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