  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Константин Голубев стал новым гендиректором ЦМКБ "Алмаз"
Сегодня, 15:47
133
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Константин Голубев стал новым гендиректором ЦМКБ "Алмаз"

0 0

Руководитель прошёл в организации весь свой карьерный путь.

В Центральном морском конструкторском бюро (ЦМКБ) "Алмаз" выбрали нового руководителя. Пост гендиректора достался главному инженеру предприятия Константину Голубева. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), структурным подразделением которой выступает ЦМКБ.

Решение было принято советом директоров бюро. Голубев работает там с 1997 года: в "Алмазе" он прошёл весь свой карьерный путь от рядового работника до руководителя.

Добавим, что ЦМКБ "Алмаз" занимается проектированием скоростных ударных и патрульных кораблей, катеров и судов специального назначения.

Ранее мы сообщили о том, что новым представителем ЗакСа при правительстве Петербурга назначили Михаила Барышникова.

Фото: almaz-kb.ru

Теги: санкт-петербург, цмкб алмаз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии