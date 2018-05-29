Константин Голубев стал новым гендиректором ЦМКБ "Алмаз"

Руководитель прошёл в организации весь свой карьерный путь.

В Центральном морском конструкторском бюро (ЦМКБ) "Алмаз" выбрали нового руководителя. Пост гендиректора достался главному инженеру предприятия Константину Голубева. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), структурным подразделением которой выступает ЦМКБ.

Решение было принято советом директоров бюро. Голубев работает там с 1997 года: в "Алмазе" он прошёл весь свой карьерный путь от рядового работника до руководителя.

Добавим, что ЦМКБ "Алмаз" занимается проектированием скоростных ударных и патрульных кораблей, катеров и судов специального назначения.

Ранее мы сообщили о том, что новым представителем ЗакСа при правительстве Петербурга назначили Михаила Барышникова.

Фото: almaz-kb.ru