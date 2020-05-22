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Новый дизайн вагонов подготовили для петербургского метро
Сегодня, 19:20
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Новый дизайн вагонов подготовили для петербургского метро

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Трансмашхолдинг показал проекты модификаций для поездов "синей" и "фиолетовой" веток метро.

Трансмашхолдинг 10 сентября показал эскизы обновленного дизайна поездов для "синей" и "фиолетовой" веток метрополитена. Цвет интерьера вагонов "Балтиец" теперь будет соответствовать линии, по которой следует состав – в проекте представлены поезда, окрашенные в синий и сиреневый цвета соответственно.

Помимо привнесения фирменных цветов линий метро новая модификация "Балтийцев" сможет похвастаться иным расположением и дизайном поручней. Изменится в новых вагонах и местоположение розеток для зарядки мобильных устройств. В торцевой части вагона появятся новые поручни для удобства и безопасности пассажиров.

В сентябре на замену устаревшего подвижного состава Трансмашхолдинг предоставил метрополитену 25-го по счету "Балтийца" – для "красной" линии.

Фото: ru.wikipedia.org 

Теги: метро, обновленный дизайн поездов, синяя ветка, фиолетовая ветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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