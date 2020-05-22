Новый дизайн вагонов подготовили для петербургского метро

Трансмашхолдинг показал проекты модификаций для поездов "синей" и "фиолетовой" веток метро.

Трансмашхолдинг 10 сентября показал эскизы обновленного дизайна поездов для "синей" и "фиолетовой" веток метрополитена. Цвет интерьера вагонов "Балтиец" теперь будет соответствовать линии, по которой следует состав – в проекте представлены поезда, окрашенные в синий и сиреневый цвета соответственно.

Помимо привнесения фирменных цветов линий метро новая модификация "Балтийцев" сможет похвастаться иным расположением и дизайном поручней. Изменится в новых вагонах и местоположение розеток для зарядки мобильных устройств. В торцевой части вагона появятся новые поручни для удобства и безопасности пассажиров.

В сентябре на замену устаревшего подвижного состава Трансмашхолдинг предоставил метрополитену 25-го по счету "Балтийца" – для "красной" линии.

Фото: ru.wikipedia.org