В ОЖД рассказали о планах на строительство юго-западного и северо-восточного обходов Петербурга

На данный момент идёт разработка проектов двух магистралей.

ОЖД занимается проектированием двух железнодорожных магистралей в обход Петербурга. Для пассажирских, пригородных и грузовых поездов будут созданы Юго-Западный и Северо-Восточный обходы. Об этом изданию "Деловой Петербург" заявил начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

Согласно планам организации, на первом этапе будет построен участок на юго-западе общей протяженностью 73 км. Он послужит в качестве дополнительного входа для составов на станцию Лужская с ответвлением в порт Бронка.

Северо-восточное направление дополнят сразу 2 диаметра: они будут проходить с юга на север Петербурга и обеспечат грузовое движение в сторону Приморска, Выборга, Высоцка и Приозерска.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Выборгом в февральские выходные.

Фото: Октябрьская железная дорога