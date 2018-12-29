Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении рекламного щита на Невском

Врачи отметили, что угроза для жизни пациентов миновала.

Одна из пострадавших при обрушении рекламной конструкции на Невском проспекте получила тяжелые травмы. Как сообщает "Петербургский дневник", у петербурженки зафиксированы переломы таза, рук, ног и головы. Однако, по словам медиков, если бы металлические объект не подняли прохожие, то для женщины все могло закончиться гораздо хуже. Сейчас ее ждет очередная операция.

Напомним, что вечером 2 января жертвами неустойчивого рекламного щита стали трое человек: молодая супружеская пара, а также мать девушки. У юноши сломан позвоночник, а также диагностировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы. У матери его жены - перелом двух позвонков. По информации от медицинского персонала, сейчас угрозы жизни пациентов нет.

На данный момент правоохранительные органы продолжают расследовать данное происшествие. Точной причины падения конструкции нет. По наиболее вероятной версии, объект был сильно изношен.

Фото и видео: Piter.tv