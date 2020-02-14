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Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

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Российские спортсменки не попали в десятке лучших.

Победу на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельва одержала норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн. Спортсменка прошла дистанцию за 21 минуту 13,1 секунды один раз промахнувшись на стрельбище.

Второе место заняла биатлонистка из США Сьюзан Данкли, а тройку призеров закрыла спортсменка из Чехии Люция Харватова.

Лучшей среди россиянок оказалась Екатерина Юрлова-Перхт, прибывшая на финиш 21-ой. Светлана Миронова заняла 38-е место, Лариса Куклина — 48-е, Ирина Старых — 53-е.

Видео: YouTube / Johann Mühlegg

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт,

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