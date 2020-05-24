Ночью на улице Латышских стрелков загорелись машины

О пострадавших сообщений не поступало.

В ночь на воскресенье, 24 мая, на улице Латышских стрелков загорелось несколько автомобилей. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и области.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 2:11. К этому времени у припаркованного рядом Volkswagen оплавились части кузова, а Toyota успела выгореть полностью.

Огонь удалось устранить к 2:20. О пострадавших сообщений не поступало.

Ранее мы писали, что на трассе "Скандинавия" загорелся "Фольксваген".

Видео: vk.com/spb_today