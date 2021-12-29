Ночью из-за сильного ветра могут закрыть дамбу

Ожидается подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

В ночь на 18 февраля в Петербурге из-за сильного ветра могут закрыть дамбу. Об этом сообщили на официальной странице ФКП КЗС в Instagram.

Специалисты прогнозируют подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, а также усиление юго-западного ветра до 20 м/с. В связи с этим рыбаков просят не выходить на лед.

В свою очередь в ГУ МЧС по России Петербургу также предупредили, что в период с 18 по 21 февраля включительно в акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будут проводить ледокольные работы. Пребывание на льду в этот период времени смертельно опасно.

Видео: Instagram / dambaspb_kzs