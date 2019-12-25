Ночью из супермаркета в Пушкине вынесли технику и вино

Мужчины украли выпрямитель для волос, рюкзак, 3 телевизора, 3 комплекта постельного белья и 38 наборов с вином.

В ночь на субботу, 25 апреля, в полицейским Пушкинского района поступило сообщение о краже из супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что изначальной причиной заявления стало то, что в супермаркете на Московском шоссе сработала сигнализация, расположенная недалеко от эвакуационного выхода. После просмотра камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что ранее в магазин вломились трое злоумышленников, которые украли с товарных полок выпрямитель для волос, рюкзак, 3 телевизора, 3 комплекта постельного белья и 38 наборов с вином.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неизвестных уже разыскивают.

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Фото: Piter.TV