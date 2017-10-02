Ночью в Кировском районе пожарные тушили двухкомнатную квартиру

В половину двенадцатого ночи в Кировском районе произошел пожар. Огонь разгорелся на улице. Представители службы МЧС сообщают, что возгорание началось с обстановки двухкомнатной квартиры на площади 38 квадратных метров.
Ликвидировать бедствие удалось в половину первого ночи силами трех пожарных расчетов. Во время спасательных работ сотрудники эвакуировали жильцов квартиры и ближайших соседей.
Полиция установила что причиной возгорания стал поджог. Стало известно, что преступником является сын хозяев квартиры. Сначала молодой человек угрожал родственникам расправой, а затем привел свои слова в действия. В настоящее время злоумышленник задержан.