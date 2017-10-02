Ночью в Кировском районе пожарные тушили двухкомнатную квартиру

Пожар в Кировском районе привел к эвакуации жителей.

В половину двенадцатого ночи в Кировском районе произошел пожар. Огонь разгорелся на улице. Представители службы МЧС сообщают, что возгорание началось с обстановки двухкомнатной квартиры на площади 38 квадратных метров.

Ликвидировать бедствие удалось в половину первого ночи силами трех пожарных расчетов. Во время спасательных работ сотрудники эвакуировали жильцов квартиры и ближайших соседей.