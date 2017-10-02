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Ночью в Кировском районе пожарные тушили двухкомнатную квартиру

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Пожар в Кировском районе привел к эвакуации жителей.

В половину двенадцатого ночи в Кировском районе произошел пожар. Огонь разгорелся на улице. Представители службы МЧС сообщают, что возгорание началось с обстановки двухкомнатной квартиры на площади 38 квадратных метров.
 
Ликвидировать бедствие удалось в половину первого ночи силами трех пожарных расчетов. Во время спасательных работ сотрудники эвакуировали жильцов квартиры и ближайших соседей.
 
Полиция установила что причиной возгорания стал поджог. Стало известно, что преступником является сын хозяев квартиры. Сначала молодой человек угрожал родственникам расправой, а затем привел свои слова в действия. В настоящее время злоумышленник задержан. 
Теги: кировский район , пожар
Категории: Новости СПб

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