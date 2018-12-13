Никулин возложил цветы к памятнику воину, погибшему в боях за освобождение Выборгской земли

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших воинов и возложили цветы к памятнику.

Девятого мая у памятника танкисту Харитонову, погибшему в боях за освобождение Выборгской земли 18 июня 1944 г., почтили память воинов жители Харитоновского микрорайона Выборга, глава муниципального образования Выборгского района Дмитрий Никулин, руководитель аппарата районного совета депутатов Виктор Гришкин, заместитель главы администрации Выборгского района Евгений Шестаков, председатель Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Владимир Остапчук, представители общественных объединений и жители микрорайона.

Чтобы отдать дань уважения всем, благодаря кому была достигнута Победа в Великой Отечественной войне, в поселке имени Харитонова ежегодно проходит церемония чествования павших Героев. сказал Дмитрий Никулин

Он поздравил всех с великим праздником — Днем Победы, который характеризует мужество и героизм советского народа, пожелал жителям поселка мира, благополучия, здоровья.

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших воинов и возложили цветы к памятнику.

Традиция отмечать День Победы в п. им. Харитонова зародилась в 2005 году, когда был установлен памятный знак танкисту, погибшему в боях за освобождение Выборгской земли. 13 января 1949 года деревня Куянсуу переименована в поселок имени Харитоново. В настоящее время это — Харитоновский микрорайон города Выборга.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО