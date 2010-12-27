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Николай Караченцев выявили опухоль - последние новости
Сегодня, 15:33
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nadiputintseva
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Николай Караченцев выявили опухоль - последние новости

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Сообщили, что у актера Николая Караченцева обнаружили опухоль легкого

У народного артиста РСФСР, актера театра и кино Николая Караченцнева врачи обнаружили образование на левом легком. Первые тревожные звоночки случились, когда артиста в сентябре госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с легочным кровотечением.

 

В больнице Караченцову сделали компьютерную томограмму, которая и зафиксировала опухоль в легком непонятного происхождения. У артиста были взяты анализы на биопсию ткани. После получения их результатов врачи смогут определить злокачественная или доброкачественная опухоль.

Напоминаем, что после ДТП, которое произошло в 2005 году, 72-летний артист испытывает большие проблемы со здоровьем. 

Фото: кадр из фильма "Старший сын"

 

Теги: караченцов госпитализирован , новости россии
Категории: Новости России

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