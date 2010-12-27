Николай Караченцев выявили опухоль - последние новости

Сообщили, что у актера Николая Караченцева обнаружили опухоль легкого

У народного артиста РСФСР, актера театра и кино Николая Караченцнева врачи обнаружили образование на левом легком. Первые тревожные звоночки случились, когда артиста в сентябре госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с легочным кровотечением.

В больнице Караченцову сделали компьютерную томограмму, которая и зафиксировала опухоль в легком непонятного происхождения. У артиста были взяты анализы на биопсию ткани. После получения их результатов врачи смогут определить злокачественная или доброкачественная опухоль.

Напоминаем, что после ДТП, которое произошло в 2005 году, 72-летний артист испытывает большие проблемы со здоровьем.

Фото: кадр из фильма "Старший сын"