Бывший вице-губернатор Ленобласти Николай Пасяда избежал суда по делу о мошенничестве из-за проблем со здоровьем

У Пасяды стали проявляться странности в поведении.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого являлся 62-летний Николай Пасяда, занимавший пост вице-губернатора Ленинградской области по строительству с 2005 по 2012 годы, получило неожиданный поворот. Следственные органы освободили его от ответственности в связи с состоянием здоровья, стало известно 47news.

Расследование было начато ещё в 2021 году, по предварительным данным, суть дела заключается в обмане дольщиков ЖК "Галактика", "Радужный" и "Олимп", строительство которых вело ООО "ГСК ЛО". Пасяда владел 76% компании, и к 2019 году её задолженность перед более чем 2,5 тысячами клиентов оказалась значительной. Он проходил по делу как подозреваемый, но обвинение так и не было предъявлено.

Ситуация изменилась после того, как у Пасяды стали проявляться странности в поведении. По словам источников 47news, он демонстрировал признаки дезориентации — заходил в кабинеты и спрашивал о несущестующих совещаниях, забывая, что их не планировалось. Эти эпизоды вызвали подозрения у следствия, и в рамках дела была назначена медицинская экспертиза.

Врачи подтвердили наличие психического расстройства, которое мешает Пасяде осознавать суть происходящего и участвовать в судебных процессах. Согласно заключению экспертов, он не способен понимать характер своих действий и их последствия. На основании этих данных Куйбышевский районный суд Петербурга принял решение о его помещении в специализированное медицинское учреждение в Гатчинском районе Ленинградской области.

В настоящее время следствие готовит документы для передачи в прокуратуру, что фактически может означать прекращение уголовного преследования в отношении бывшего чиновника.

Фото: Piter.tv