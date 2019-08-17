Басков опубликовал видео совместного выступления с Зеленским

На нем действующий президент Украины шутит над певцом и его партнершей по песне - Таисией Повалий.

Российский певец Николай Басков опубликовал на странице своего Instagram архивное видео, на котором он является участником юмористической программы "95 квартал".

На ролике действующий президент Украины подшучивает над Басковым и его партнершей по песне - Таисией Повалий. Он подходит вначале к ней, а потом к нему и шепчет на ухо шутки про одного и другого.

Под этим роликом Басков написал, что все меняется, но их творческий союз с Таисией Повалий останется навсегда "в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис".

За несколько часов видеозапись набрала более 385 тысяч просмотров.

Ранее мы писали, что в сети появилась первая пародия на Зеленского.

Видео: Instagram / nikolaibaskov