Незаконную уличную торговлю убрали у семи станций метро в Петербурге

Всего инспекторы изъяли более семи сотен единиц товара.

Во вторник, 1 марта, в пресс-службе комитета по контролю за имуществом сообщили, что в Петербурге продолжают проводить рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей. В этот раз проверка прошла в Калининском, Невском и Приморском районах.

У семи станций метро были закрыты более 20 нелегальных точек продаж. Горожанам предлагали купить очки, постельное белье, аксессуары для гаджетов, фрукты, овощи. Так, лавки были закрыты у "Проспекта Просвещения", "Пионерской", "Ломоносовской" и других. Было изъято более 700 единиц товара и отправлено на склад временного хранения. Продавцы будут привлечены к административной ответственности.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом