Нетрезвый водитель в Ленобласти не расплатился на заправке и был пойман росгвардейцами

В ночь с понедельника на вторник, на Колтушском шоссе, 303, произошел инцидент с пьяным водителем. Работники одной из заправочных станций были вынуждены вызвать бойцов Росгвардии на помощь. Как выяснилось, один из водителей, заправлявших автомобиль, уехал не заплатив, сообщает онлайн-издание "SPBdnevnik".
Как оценили сотрудники заправки, общая сумма неоплаченного бензина составила 2 тысячи рублей.
Однако скрыться мужчине все же не удалось. Покинув заправку, он уснул прямо в своей машине.
Пока нетрезвый любитель халявного бензина отдыхал в машине, иномарку по приметам нашли сотрудники вневедомственной охраны.
Сообщают сотрудники Росгвардии
В настоящее время водитель доставлен в отделение полиции. Известно, что нарушитель ответит по закону не только за неоплаченный бензин, но и за езду в нетрезвом состоянии.
Источник: spbdnevnik.ru
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