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Нетрезвый водитель в Ленобласти не расплатился на заправке и был пойман росгвардейцами
Сегодня, 22:53
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KaterinaKono13

Нетрезвый водитель в Ленобласти не расплатился на заправке и был пойман росгвардейцами

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Пьяного мужчину задержали спящим в машине на Колтушском шоссе.

В ночь с понедельника на вторник, на Колтушском шоссе, 303, произошел инцидент с пьяным водителем. Работники одной из заправочных станций были вынуждены вызвать бойцов Росгвардии на помощь. Как выяснилось, один из водителей, заправлявших автомобиль, уехал не заплатив, сообщает онлайн-издание "SPBdnevnik".

Как оценили сотрудники заправки, общая сумма неоплаченного бензина составила 2 тысячи рублей. 

Однако скрыться мужчине все же не удалось. Покинув заправку, он уснул прямо в своей машине.

Пока нетрезвый любитель халявного бензина отдыхал в машине, иномарку по приметам нашли сотрудники вневедомственной охраны.

Сообщают сотрудники Росгвардии

В настоящее время водитель доставлен в отделение полиции. Известно, что нарушитель ответит по закону не только за неоплаченный бензин, но и за езду в нетрезвом состоянии.

Источник: spbdnevnik.ru

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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