Нетрезвый водитель в Ленобласти не расплатился на заправке и был пойман росгвардейцами

Пьяного мужчину задержали спящим в машине на Колтушском шоссе.

В ночь с понедельника на вторник, на Колтушском шоссе, 303, произошел инцидент с пьяным водителем. Работники одной из заправочных станций были вынуждены вызвать бойцов Росгвардии на помощь. Как выяснилось, один из водителей, заправлявших автомобиль, уехал не заплатив, сообщает онлайн-издание "SPBdnevnik".

Как оценили сотрудники заправки, общая сумма неоплаченного бензина составила 2 тысячи рублей.

Однако скрыться мужчине все же не удалось. Покинув заправку, он уснул прямо в своей машине.

Пока нетрезвый любитель халявного бензина отдыхал в машине, иномарку по приметам нашли сотрудники вневедомственной охраны. Сообщают сотрудники Росгвардии

В настоящее время водитель доставлен в отделение полиции. Известно, что нарушитель ответит по закону не только за неоплаченный бензин, но и за езду в нетрезвом состоянии.

Источник: spbdnevnik.ru