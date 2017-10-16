Нетрезвый "сирийский наемник" устроил дебош в грузинском кафе в Петербурге

Вечером 16 октября в грузинское кафе "Золотое руно" ворвался вооруженный мужчина и устроил дебош из-за расовой неприязни. Буйного петербуржца удалось задержать. Об этом пишет "Фонтанка".

Вечером 16 октября в кафе-хинкальную "Золотое руно" на проспекте испытателей зашел нетрезвый мужчина и устроил вооруженный дебош из-за расовой неприязни к контингенту и персоналу заведения. Об этом пишет "Фонтанка".



В пылу агрессии мужчина кричал, что сделает мир белее и поможет ему участие в боевых действиях на территории Сирии. Также он осведомил присутствующих, что умеет обращаться с оружием. У буйного мужчины при себе имелся и пакет с патронами, ножом, пистолетом и запасной обоймой.



Официанты заведения нажали тревожную кнопку, чтобы как-то утихомирить мужчину. По сигналу приехал наряд фирмы "Титан". Дебошир наставил на них оружие и был обезврежен. Помимо огнестрельных принадлежностей, у мужчины нашли удостоверение народного дружинника, которое, как выяснилось недействительно.



Задержанного передали полиции.