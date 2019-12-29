Netflix выпустили трейлер фильма про футбольных Ультрас

Сюжет развернется вокруг фанатов итальянского футбола.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драматического сериала "Ультрас". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании 25 февраля.

По сюжету фильма, будни главного героя Сандро, который возглавляет ультрас Apache, кардинально меняется после того, как ему отказывают в доступе на стадион, который он считает своим вторым домом. В ленте расскажут о последних недели чемпионата Италии, во время которых он знакомится молодым мальчиком Анджело, ищущим наставника и свое место в мире.

Премьера сериала запланирована на Netflix на 20 марта.

Видео: Netflix