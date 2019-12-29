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Netflix выпустили трейлер фильма про футбольных Ультрас

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Сюжет развернется вокруг фанатов итальянского футбола.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драматического сериала "Ультрас". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании 25 февраля. 

По сюжету фильма, будни главного героя Сандро, который возглавляет ультрас Apache, кардинально меняется после того, как ему отказывают в доступе на стадион, который он считает своим вторым домом. В ленте расскажут о последних недели чемпионата Италии, во время которых он знакомится молодым мальчиком Анджело, ищущим наставника и свое место в мире. 

Премьера сериала запланирована на Netflix на 20 марта.
Видео: Netflix

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Спорт, Футбол в России и Европе,

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