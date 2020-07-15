Netflix раскрыл 10 своих наиболее популярных оригинальных фильмов

Опубликованный рейтинг основывается на количестве просмотров за первые 4 недели после появления картины

Первую строчку занял боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом (99 млн просмотров), на второй оказался "Птичий короб" (89 млн просмотров), на третьей – "Правосудие Спенсера" (85 млн просмотров).

В десятку наиболее популярных картин, снятых на деньги Netflix, вошли также "Призрачная шестерка", "Загадочное убийство", "Ирландец", "Тройная граница", "Не та девушка", "Платформа" и "Идеальное свидание".

Напомним, компания Netflix была основана в 1997 году, сейчас это стриминговый сервис, который с 2013 года занимается производством собственных фильмов и сериалов. На данный момент платформа засчитывает просмотр при условии, что пользователь не переключал фильм в течение 2 минут.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/В Рейтинге, iVideos