Несостоявшийся отдых пенсионерки обойдется турфирмам Петербурга в 700 тысяч рублей

Пожилая женщина вернула деньги за сорвавшиеся путевки вместе с "бонусами" .

Прокуратура Адмиралтейского района расследует дело в отношении двух турфирм. которые забрали деньги пожилой клиентки, но так и не отправили ее в Китай.В общей сложности пострадавшая отдала за отдых 130 тысяч рублей. В результате услуг от компаний петербурженка так и не получила. Жертва решила обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники закона выявили несоблюдение закона о защите прав потребителей.

Инцидент произошел еще в сентябре 2017 года. Фигурантами дела стали "Терра Азия Трэвел" и "Матрешка – Тур выездной туризм". По данным пресс-службы надзорного ведомства, пенсионерка купила две путевки на китайский остров Хайнань, но так и не попала в поездку. Возвращать денежные средства сотрудники фирм также не спешили.

В Октябрьской районном суде встали на сторону пенсионерки. В ее пользу с компаний будут взысканы 130 тысяч рублей за путевки, а также 30 тысяч рублей в качестве морального вреда и более 500 тысяч рублей неустойки и штрафа. За выполнением постановления проследят сотрудники Прокуратуры.

Фото: Piter.tv