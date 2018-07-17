С 22 сентября РЖД отменяет несколько "Сапсанов" до Москвы и обратно

Данная мера связана с ремонтными работами на путях.

РЖД объявило об изменениях в графике следования "Сапаснов". Несколько поездов будут отменены из-за проведение ремонтных работ на железнодорожных путях. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В связи с производством технических работ по модернизации второго главного пути перегона Любань – Рябово, первого пути перегона Завидово – Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово – Московское внесены изменения в движения поездов "Сапсан" информируют пассажиров сотрудники РЖД

Отметим, что ситуация коснется как и составы, следующих из Санкт-Петербурга в Москву, так и тех, что двигаются в обратном направлении. Меры носят временный характер. По данным представителей РЖД будет отменен поезд 771/757 с 22 сентября по 4 октября. Эти поезда будут курсировать только на участке между столицей России и Нижним Новгородом.

Ознакомиться с измененным расписанием можно на официальном сайте РЖД.

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