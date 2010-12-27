Необычная благотворительность: в Выборге молодежь бесплатно кормит бездомных и бедняков

Далеко не все знают, но в Выборге работает замечательный проект «Сева «Пища Мира», его участники каждую субботу кормят горячими обедами всех нуждающихся на улице Димитрова.

Редакция Питер ТВ пообщалась с один из вдохновителей проекта, молодой человек попросил не называть его имени. По словам молодого человека, начинали проект в Выборге всего два активиста, которые практически вдвоем и продолжают работать и сегодня. Один занимается в большей степени организационными моментами, второй - готовит. Недавно к проекту присоединилась девушка, которая печет печенье и пирожны. А также женщина, которая приходит помогать на раздаче.

"Через некоторое время один из волонтеров попросил помочь хлебопекарню, которая первый раз привезла шесть поддонов хлеба, сейчас выделяют один поддон в неделю и этого вполне хватает", - отметил молодой человек.

Еще участники проекта покупают фрукты, чаще всего это бананы, апельсин и мандарины, те которые не надо мыть перед раздачей.

Обычно на обед приходит порядка 10-15 человек, очень редко меньше, но бывает и до 30 обедающих. И это не только бездомные, но и испытывающие нужду жители Выборга.

"Иногда кто-то приносит одежду, редко переводят деньги, они все уходят на покупку фруктов, посуды, продуктов. Иногда нуждающиеся просят купить им лекарства, один раз даже попросили очки. Мы не отказываем – покупаем", - рассказал волонтер.

Участники проекта стараются помогать, чем могут, всем обратившимся. Но, по словам ребят, от предложенной помощи люди часто открываются. Например, бездомный художник Борис, о котором мы писали на прошлой неделе (https://piter.tv/event/Viborgskij_bezdomnij_hudozhnik..), отказался поменять пиво на полноценный горячий обед.

Се́ва - санскритское слово, в буквальном переводе означающее "служение". В контексте индийской культуры, может означать "самоотверженное, бескорыстное служение", добровольную работу. Проект полностью работает на добровольной основе и энтузиазме нескольких человек.

Фото: социальные сети