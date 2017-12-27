Неизвестные ограбили строительный магазин и выпустили лопаты в лес

Грабителей отпугнул охранник.

Трое неизвестных совершили налет на магазин для садоводов, ударили охранника ножом в спину, похитили товар, а потом выбросили его в сотне метрах от места происшествия.

Инцидент произошел в Сестрорецке в шестом часу утра. По информации ГУ МВД злоумышленники, угрожая охраннику, пытались похитить строительные инструменты, однако сотрудник магазина смог дать отпор. Сам он при этом получил ножевое ранение в спину и порез на руке. После этого воры скрылись, прихватив с собой лопаты.

Охранника госпитализировали, но там установили, что ранения не глубокие, поэтому отправили лечиться домой.

Интересно, что похищенный товар нашли неподалеку в лесу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "разбой".