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Неизвестные ограбили строительный магазин и выпустили лопаты в лес
Вчера, 16:15
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nadiputintseva
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Неизвестные ограбили строительный магазин и выпустили лопаты в лес

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Грабителей отпугнул охранник.

Трое неизвестных совершили налет на магазин для садоводов, ударили охранника ножом в спину, похитили товар, а потом выбросили его в сотне метрах от места происшествия.

Инцидент произошел в Сестрорецке в шестом часу утра. По информации ГУ МВД злоумышленники, угрожая охраннику, пытались похитить строительные инструменты, однако сотрудник магазина смог дать отпор. Сам он при этом получил ножевое ранение в спину и порез на руке. После этого воры скрылись, прихватив с собой лопаты.

Охранника госпитализировали, но там установили, что ранения не глубокие, поэтому отправили лечиться домой.

Интересно, что похищенный товар нашли неподалеку в лесу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "разбой". 

Теги: новости спб , ограбление , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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