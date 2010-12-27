Неизвестная женщина подбросила ребенка в дом на Гражданском

Оперативники пытаются найти родителей мальчика.

Вечером 21 августа в Калининском районе неизвестная женщина оставила в жилом доме маленького ребенка. В настоящее время полиция пытается разыскать родителей полуторагодовалого малыша, а также установить личность злоумышленница. Последняя попала на записи с камер видеонаблюдения.

Местные жители обнаружили подкидыша на Гражданском проспекте, 114. Они отмечают, что мальчик ростом 90 сантиметров, у него светлые волосы и серо-голубые глаза. После обнаружения его забрали медики скорой помощи. Сейчас он находится в детской больнице.

Правоохранительные органы просят связаться в случае, если у вас есть сведения или вы знакомы с ребенком или женщиной на фотографии.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб