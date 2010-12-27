В Петербургском метро на зеленой ветке произошла давка из пассажиров из-за поломанного состава

В петербургском метрополитене утром в час пик в перегоне застрял поломанный состав.

В Санкт-Петербурге утром 10 ноября в метро произошло столпотворение из пассажиров. Это было связано с поломкой состава на платформах 3-й линии. Отметим, что неисправность состава случилась в час пик.

Так, на зеленой линии метрополитена поесзда следовали с большим интервалом. Известно, что один из составов застрял в перегоне между "Пролетарской" и "Обухово" почти на 10 минут. На платформах других станций в это время происходил коллапс, так как пассажиры спешили на работу.

Позже в пресс-службе петербургского метрополитена рассказали, что в начале восьмого утра поломанный поезд остановился на станции "Ломоносовской", пассажиров попросили выйти из вагонов и дождаться следующего поезда. На данный момент поезд стоит в тупике. После того,как пройдет утренний час пик, его оставят в депо. В настоящее время движение поездов по зеленой линии восстановлено.

Фото: "Пассажировтранс"