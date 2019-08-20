Жители Калининского района пожаловались на ремонт в парадных

Жалобы на ремонт в одной из парадных на Лесном проспекте появились в социальных сетях.

Жители Калининского района пожаловались на некачественный ремонт в парадных. В доме №13 на Лесном проспекте начали делать косметический ремонт. Сотрудники управляющей компании покрасили стены в коричневый цвет, что выглядит крайне неаккуратно. Собственники остались недовольны ремонтом.

Женщина, у которой я покупала комнату, она сказала, что капитальный ремонт был когда-то, по-моему, в 60-е года, не помню точно. Было написано, что капитальный, а на самом деле нет. Лариса, собственница

Как выяснилось, стены — не единственная проблема в этой парадной. В здании также необходимо отремонтировать потолки, лифт и крышу.

На пятом этаже такая же квартира, как у нас. Они страдают, протекает крыша к ним и естественно сюда. Мы с ведрами стояли, она меня просила, мы подходили, но я не видела, чтобы крышу ремонтировали, это будет опять то же самое Дом на Лесном проспекте относится к старому фонду Петербурга. Он был введен в эксплуатацию в 1916 году. Более 10 лет его обслуживает ООО "Жилкомсервис №3 Калининского района". Сотрудники управляющей компании рассказали PITER.TV, что жалобы от жильцов не поступали Мария, собственница

Сотрудники управляющей компании сообщили, что жалоб от жильцов не поступало.

В 2014 году ремонтировалась седьмая парадная. В 2021-2023 запланирован на сайте регионального оператора капитальный ремонт Оператор службы ПТО "Жилкомсервис №3 Калининского района"

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