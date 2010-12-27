Неадекватный пешеход, который прыгал под машины, в состоянии клинической смерти

В Петербурге мужчина под воздействием наркотического опьянения "допрыгался" на проезжей части.

В Петербурге 17 июля, откаичвали мужчину в состоянии клинической смерти на дороге по улице Дибуновской. Очевидцы сообщили, что пешеход не первый раз встречается на проезжей части. Кроме того, он сам провацирует ДТП. Автомолисты сообщали в полицию о проблеме, однако никаких действий в ответ не было.

Накануне, в 7.31 очевидец обратился в службу "02" с сообщение о том, что на Дибуновской улице, 50, на проезжей части лежит мужчина. Позже позвонила женщина и рассказала, что на Дибуновской, 5, по дороге ходит человек, судя по всему, в состоянии наркотическогои опьянения, ведёт себя неадекватно.

В этот же день, в 9.35 с Дибуновской, 50, тот самый странный мужчина был госпитализирован. Скорую помощь вызвали учатники дорожного движения.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжёлый ушиб головного мозга, гематомы и клиническую смерть, а также острое отравление психотропными веществами.