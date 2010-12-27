В Петербурге 8 декабря в возрасте 73 лет скончался драматург Александр Образцов. Об этом сообщает "Росбалт".
Прощание с писателем состоится в Покровской больнице. Позднее в этот же день его похоронят на Северном кладбище.
Рассказы Александра Образцова печатали журналы "Нева", "Аврора", "Грани", "Звезда", "Смена". Он выпустил ряд прозаических сборников.
Фото: ВКонтакте/Jokefun Channel
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На 74-м году жизни скончался драматург Александр Образцов
В Петербурге 8 декабря скончался драматург Александр Образцов.
В Петербурге 8 декабря в возрасте 73 лет скончался драматург Александр Образцов. Об этом сообщает "Росбалт".