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На 74-м году жизни скончался драматург Александр Образцов
Сегодня, 21:36
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На 74-м году жизни скончался драматург Александр Образцов

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В Петербурге 8 декабря скончался драматург Александр Образцов.

В Петербурге 8 декабря в возрасте 73 лет скончался драматург Александр Образцов. Об этом сообщает "Росбалт".

Прощание с писателем состоится в Покровской больнице. Позднее в этот же день его похоронят на Северном кладбище.

Рассказы Александра Образцова печатали журналы "Нева", "Аврора", "Грани", "Звезда", "Смена". Он выпустил ряд прозаических сборников. 

Фото: ВКонтакте/Jokefun Channel

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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