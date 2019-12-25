Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Россиянам предлагают сотрудничество с банком или покупку недвижимости или ценных бумаг.

Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов дал пять совет, куда грамотно вложить деньги. Рекомендации эксперта опубликовала газета "Московский Комсомолец".

Наиболее простой способ приумножить капитал — это открыть банковский вклад и получать с него проценты. Главное выбрать банк, который предлагает страховку депозита. В таком случае клиент получит до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства организации. Однако стоит помнить, что с 2021 года в РФ вступит закон, согласно которому налогом будут облагаться вклады выше 1 млн рублей.

Второй вариант для вклада денег — приобретение недвижимости. Во время распространения коронавируса ставка по ипотеке снизилась с 9% до 6,5%. В будущем данное вложение может себя окупить при сдаче в аренду или перепродаже.

Заработать в условиях пандемии можно и на разнице курсов валюты. Эксперт посоветовал покупать и продавать ее на бирже, открыв брокерский счет в банке или лицензированной компании.

Четвертый способ — завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Благодаря ему можно оформить налоговый вычет в размере 13% от внесенных средств.

Пятый способ — торговля на фондовом рынке. Новичкам эксперт советует покупать надежные ценные бумаги к которым относятся облигаций федерального займа или акций известных компаний.