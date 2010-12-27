Названы сферы по Ленобласти, где существует дефицит кадров

Эксперты ресурса "HeadHunter Северо-Запад" провели исследование и назвали 5 отраслей в Ленобласти, где не хватает специалистов

Эксперты ресурса по поиску работы hh.ru обозначили сферы, где существует нехватка кадров. В пятерку где присутствует дефицит вошли такие сферы как «Страхование», «Консультирование», «Медицина, фармацевтика», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Инсталляция и сервис». Сообщается, что на открытые вакансии приходится по одному резюме.

Больше 10-12 резюме на одну размещенную вакансию поступают в сферах «искусство, развлечения, масс-смедиа», юриспруденция и топ-менеджмент. Сложно найти работу в области «Государственная служба, НКО», так как на одну вакансию претендуют 32 резюме.

Также отмечается, что в этом году средняя предлагаемая оплата труда ниже, чем запросы соискателей. Среднее предложение в 31,5 тыс. рублей от работодателей против 35 тыс. рублей по данным резюме.