Названы самые угоняемые в Москве автомобили

Статистика взята за период с январь по октябрь 2019 года.

Прокуратура Москвы опубликовала список самых угоняемых автомобилей в столице в 2019 году.

На первом месте расположились иномарки Тoyota (221 раз), затем идут Kia (156), а тройку лидеров замыкают марки Hyundai (140). Далее идут ВАЗ (85), Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39).

В прошлом году Тoyota также лидировала среди самых угоняемых авто - 318 автомобилей. Далее располагались Hyundai" (195), Kia (153) и ВАЗ (153).

Также правоохранительные органы поделились статистикой самых частых автожертв у мошенников. Чаще всего ими становятся Kia (97), Hyundai (64) и Skoda (49).

Видео: YouTube /