Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За истекшие сутки в России выявлено минимальное за последнее время количество инфицированных COVID – 19.

В России за истекшие сутки выявлено меньше 8 тысяч случаев коронавируса.

ИЦК сообщает, что за сутки в России официально подтверждено 7843 случаев коронавируса в 84 регионах. За последнее время эта цифра впервые упала ниже отметки в 8 тысяч инфицированных. Прежде всего, снижение количества зараженных COVID – 19 по России произошло за счет Москвы, там за сутки выявили 1 065 человек с коронавирусом.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 1065



2. Московская область 680



3. Нижегородская область 238



4. Ханты-Мансийский АО 237



5. Санкт-Петербург 228



6. Свердловская область 227



7. Воронежская область 201



8. Иркутская область 179



9. Красноярский край 160



10. Ростовская область 152



11. Ульяновская область 149



12. Челябинская область 136



13. Саратовская область 125



14. Архангельская область 123



15. Республика Тыва 110



16. Новосибирская область 107



17. Волгоградская область 104



18. Приморский край 104



19. Омская область 98



20. Карачаево-Черкесская Республика 97



21. Псковская область 95



22. Республика Дагестан 92



23. Тульская область 91



24. Пензенская область 91



25. Республика Саха (Якутия) 91



26. Забайкальский край 89



27. Брянская область 87



28. Ивановская область 86



29. Ставропольский край 83



30. Ямало-Ненецкий АО 81



31. Белгородская область 78



32. Кабардино-Балкарская Республика 77



33. Калужская область 75



34. Чувашская Республика 73



35. Хабаровский край 73



36. Мурманская область 72



37. Краснодарский край 71



38. Алтайский край 71



39. Тверская область 69



40. Орловская область 67



41. Пермский край 67



42. Астраханская область 65



43. Курская область 63



44. Тамбовская область 62



45. Новгородская область 62



46. Смоленская область 61



47. Республика Карелия 60



48. Республика Башкортостан 59



49. Липецкая область 58



50. Оренбургская область 58



51. Владимирская область 56



52. Томская область 56



53. Ленинградская область 55



54. Республика Мордовия 55



55. Республика Коми 54



56. Тюменская область 52



57. Рязанская область 49



58. Ярославская область 49



59. Республика Марий Эл 48



60. Кировская область 45



61. Самарская область 44



62. Костромская область 39



63. Республика Татарстан 39



64. Камчатский край 39



65. Республика Бурятия 38



66. Амурская область 38



67. Калининградская область 37



68. Республика Ингушетия 36



69. Республика Северная Осетия 32



70. Сахалинская область 32



71. Республика Хакасия 28



72. Республика Адыгея 26



73. Республика Алтай 21



74. Удмуртская Республика 20



75. Вологодская область 18



76. Кемеровская область 17



77. Республика Калмыкия 16



78. Чеченская Республика 16



79. Республика Крым 15



80. Курганская область 9



81. Магаданская область 8



82. Еврейская АО 4



83. г.Севастополь 4



84. Ненецкий автономный округ 1



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 553 301 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели в России 304 342 человека (за сутки 10 036). Скончались 7 478 (за сутки 194).

Фото: ИЦК, pixabay.com