Названы пять "убивающих" кондиционер автомобиля ошибок

Первой ошибкой специалисты называют редкое использование прибора.

Правильная эксплуатация кондиционера в автомобиле позволит продлить службу устройства и оградить владельца машины от лишних трат. "Российская газета" опубликовала у себя на сайте ряд советов, которые надо соблюдать, чтобы избежать поломки кондиционера.

Во-первых, хозяину авто стоит включать кондиционер хотя бы раз в месяц не меньше, чем на полчаса. Это позволит сохранить прокладки в соединениях, которые сдерживают хладагент.

Во-вторых рекомендуется постоянно проверять кондиционер на предмет загрязнений: пыль, пух и т.п. чтобы сохранять эффективность работы и предотвратить перегрев.

Помимо этого следует внимательно прислушивать к работе кондиционера. Шумы могут свидетельствовать, например, об износе компрессора, подшипника шкива, поликлинового ремня или утечке хладагента. Чтобы избежать поломки также необходимо каждые 15-20 тысяч километров пробега менять фильтры и чистить систему.

Видео: YouTube / Life and Car