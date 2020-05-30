Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

После пандемемии коронавируса ряд специальностей могут стать более высокооплачиваемыми. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования выяснили.
Эксперты спрогнозировали прибавку профессиям, связан с производством контента. Это о PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры. Их труд будет широко востребован, когда бизнес будет восстанавливаться. Также зарплаты могут увеличиться у IT-специалистов, аналитиков больших данных, онлайн-маркетологов, антикризисных менеджеров и специалистов по тайм-менеджменту.
Помимо этого, повышение оклада может произойти в медицинской и образовательной сфере. Речь идет о медиках, ученых, психологов и психотерапевтов и онлайн-репетиторов.
Видео: government.ru
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