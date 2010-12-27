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Эксперты назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Сегодня, 19:12
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Rybka123

Эксперты назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин

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Среди самых распространённых симптомов сердечного приступа у женщин являются боли в груди.

Женщины чаще мужчин умирают из-за сердечного приступа. Об этом свидетельствуют данные Британского фонда здоровья сердца.

Эксперты отмечают, что у людей разного пола отличается период между появлением симптомов сердечного приступа и госпитализацией. У представительниц слабого пола он может растянуться до 5 часов, у мужчин же он составляет около двух.

Среди самых распространённых симптомов сердечного приступа у женщин являются боли в груди, тошнота, потливость, одышка и головокружение. К менее явным относятся чувство тревоги, похожий на паническую атаку, а также чрезмерный кашель и внезапный хрип.

Фото: открытые источники 

 

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