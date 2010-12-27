Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят в самолет

При обнаружении проблем пассажиру необходимо изучать правила перевозчика и действовать согласно инструкции.

Эксперты сервиса Туту.ру. проанализировали самые частые ошибки россиян, которые они допускают при оформлении билетов на самолет. Иногда они могут привести к тому, что пассажира просто не пустят на борт воздушного судна.

Самая распространенная ошибка — покупка билета на инверсированный рейс. Например, не на "Москва-Петербург", а "Петербург-Москва". Также путаница случается и в месяцах, при чем не только в "ию(н/л)е", но и в абсолютно не похожих по написанию. В таких случаях необходимо аннулировать покупку, обменять или вернуть билет, если это позволяют правила авиакомпании. Специалисты предупреждают о том, что не стоит покупать вторые билеты на нужную дату, так как система может посчитать это за двойную бронь и аннулировать заказ без предупреждения. В таком случае деньги не возвращаются.

Также особое внимание необходимо уделять своим паспортным данным. Известное правило "трех ошибок" может сработать внутри страны, и то не всегда, а вот при вылете заграницу вероятнее всего пассажира даже с одной ошибкой не пропустят на борт.

Еще к распространенным ошибкам относятся транслит, например "Fyyf", вместо "Анна", ошибки в номере паспорта и контактных данных. В таких случаях пассажиру необходимо изучать правила перевозчика и действовать согласно инструкции.

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