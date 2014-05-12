Назван новый симптом коронавируса

Речь идет про синдром "ковидных пальцев".

В России встречается симптом "ковидных пальцев", который был в августе описан в статье в журнале "Московская медицина". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что данная патология внешне похожа на обморожение или травму, но пациенты такие повреждения отрицают. Такие выводы приводятся в научной статье.

Как отметила заместитель главврача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, данный симптом возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи. Дисфункция эндотелия также вносит свой вклад.

Врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима подчеркнула, высыпания на коже могут быть одним из признаков заражения коронавирусом. Эти высыпания, по ее словам, могут появиться в любых местах на теле человека. Сулима сказала, что в первую очередь при заражении коронавирусом необходимо обратить на цвет кожных покровов ног, так как он может становиться синюшным.

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