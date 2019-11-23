Названа дата запуска производства нового российского электромобиля

В базовой комплектации авто будет стоить 450 тыс. рублей.

Первый российский электромобиль Zetta начнут производить в I квартале 2020 года. Об это рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, сертификация авто находится на финальном этапе. Он выразил надежду, что все будет хорошо и производство запустят в 2020 году. Он также подчеркнул, что уникальность отечественного электромобиля заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

Zetta будут серийно выпускаться в Тольятти. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч. В базовой комплектации авто будет стоить 450 тыс. рублей.

Видео: YouTube/ Speedcam Online,Двигатели Дуюнова