Эксперты назвали самый покупаемый в России смартфон

Рейтинг опубликован за 2019 год.

В 2019 года чаще всего россияне покупали смартфон Samsung Galaxy A50. Об этом сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

Наиболее предпочтительны для граждан РФ модели в диапазоне от 10-20 тысяч рублей, а также флагманы за 50 тысяч. Самыми популярными марками в уходящем году стали телефоны от Samsung, Apple, Huawei, Honor или Xiaomi.

Россияне предпочитают модели с памятью более 128 гигабайт и экраном более шести дюймов. Также большим спросом пользуются телефоны с камерой от 16 мегапикселей и двумя симкартами.

Видео: YouTube/ Whiitered