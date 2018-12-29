В него вошли еще восемь человек.

В среду, 9 января, был назван основной актерский состав приквела "Игры престолов". Об этом пишет Variety.

Так, него вошли еще восемь человек : Наоми Аки , Дениза Го , Джейми Кэмпбелл Бауэр , Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и Тоби Регбо. Какие роли достанутся актерам пока не раскрывается.

Известно, что HBO назначил С.-Дж.Кларксон , который известен по таким работам, как "Звездный путь", "Джессика Джонс", "Винил" на пост режиссера пилотной серии.

В настоящее время в сети появилась информация по двум частям. Первый приквел расскажет о событиях, которые происходили за тысячу лет до рождения главных героев оригинальной саги. История перенесет зрителей из золотых времен в темные времена.

Второй проект будет называться "Империя пепла". Он расскажет о взлетах и падении империи Валирия, земли которой были загублены масштабным вулканическим извержением.

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